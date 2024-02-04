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Фидан: Анкара хочет обсудить газовый вопрос, АЭС и Сирию во время визита Путина

Фидан: Анкара хочет обсудить газовый вопрос, АЭС и Сирию во время визита Путина

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил в интервью телеканалу A Haber, что во время посещения государства главой Российской Федерации Владимиром Путиным Анкара планирует провести обсуждение проекта АЭС «Аккую», ситуации на территории сектора Газа, Сирию и газовый вопрос.

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Комментарии
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Христос Второй
Турция во время визита ВВП к ним , потребует от Путина принять их требования, иначе они сдадут Владимира Владимировича США. Будут обещать охрану ВВП, неприкосновенность , но это злодейские намерения турок , которые многие столетия были главными врагами России... Как всегда послать к ним Лаврова для обсуждения ситуации.
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