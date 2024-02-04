Христос Второй

Турция во время визита ВВП к ним , потребует от Путина принять их требования, иначе они сдадут Владимира Владимировича США. Будут обещать охрану ВВП, неприкосновенность , но это злодейские намерения турок , которые многие столетия были главными врагами России... Как всегда послать к ним Лаврова для обсуждения ситуации.