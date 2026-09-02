Семенов не первый насильник Шурыгиной: Андрей Малахов назвал имя другого мужчины

Андрей Малахов вернулся к теме Дианы Шурыгиной, которая сейчас ждет своего наказания в СИЗО за изготовление порнографического контента.
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Значит из-за этой .ляди нормальному человеку на зоне очко развальцевали? То есть опустили, так как насильники на зоне себя не очень комфортно чувствуют мягко говоря.