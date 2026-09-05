Суд вернул похищенную нацистами картину семье еврейского арт-дилера через 80 лет

Как «Портрет дамы» попал в Аргентину и почему его вернули.В арегнтинском Мар-дель-Плате суд вынес решение о возврате картины «Портрет дамы» Марей фон Захер — наследнице еврейского коллекционера Жака Гаудстиккера.