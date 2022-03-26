Синнер, отыграв 3 матчбола у Руусувуори: «Я был силен психологически, но в плане тенниса нужно прибавлять»

11-я ракетка мира Янник Синнер в Майами обыграл финна Эмиля Руусувуори – 6:4, 3:6, 7:6. Решающий тай-брейк завершился со счетом 10:8, и Синнер на нем отыграл три матчбола: два на подаче и один на приеме.
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