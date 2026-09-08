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Медицина 2.0

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Назван заметный на лице признак повышенного риска инфаркта

Назван заметный на лице признак повышенного риска инфаркта

Желтоватые бляшки вокруг глаз, известные как ксантелазмы, могут быть признаком повышенного риска инфаркта и инсульта.

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