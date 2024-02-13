По итогам прошлого года строительная отрасль России вышла на стабильный рост. Об этом заявил заместитель главы Минстроя РФ Сергей Музыченко на расширенном заседании правления Российского союза строителей в рамках Сибирской строительной недели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии