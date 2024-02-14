Ветеран войны из Ливнозова отпраздновала 95-летний юбилей

Глава управы Евгений Пюрвеев, глава муниципального округа Марина Журкова и председатель Совета ветеранов Моисеева Светлана поздравили с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны, труженника тыла Зайцеву Лидию Дмитриевну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)