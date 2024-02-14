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Мое ЛИАНОЗОВО

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Ветеран войны из Ливнозова отпраздновала 95-летний юбилей

Глава управы Евгений Пюрвеев, глава муниципального округа Марина Журкова и председатель Совета ветеранов Моисеева Светлана поздравили с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны, труженника тыла Зайцеву Лидию Дмитриевну.

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