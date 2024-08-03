«У маньяка Буданова* фронт сыпется, а ему Крымский мост мешает»: Эксперт о возможном теракте

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* угрожает уничтожить Крымский мост в ближайшие несколько месяцев. «Крымский мост может быть разрушен в ближайшие несколько месяцев, подготовка к уничтожению продолжается», — заявил он в эфире телемарафона.