«У маньяка Буданова* фронт сыпется, а ему Крымский мост мешает»: Эксперт о возможном теракте

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* угрожает уничтожить Крымский мост в ближайшие несколько месяцев. «Крымский мост может быть разрушен в ближайшие несколько месяцев, подготовка к уничтожению продолжается», — заявил он в эфире телемарафона.
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