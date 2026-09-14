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Донецкая группа новостей

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Мозг умершей мухи подключили к роботу.

Мозг умершей мухи подключили к роботу.

Мозг умершей мухи подключили к роботу. Нейронная активность дрозофилы преобразуется в команды для моторов, которые приводят в движение её ноги.

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