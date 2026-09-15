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Школьники Поморья могут обратиться на горячую линию «Школа доверия

Школьники Поморья могут обратиться на горячую линию «Школа доверия

Бесплатно получить консультацию психолога, информационную и координационную помощь можно по номеру 8-800-707-02-01.

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