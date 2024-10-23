За последние 5 лет экономический эффект деятельности института алтайского Уполномоченного составил более 41 миллиона рублей

«За последние пять лет экономический эффект нашей деятельности, выраженный в сумме средств, полученных предпринимателями или не взысканных с них благодаря восстановлению их нарушенных прав при поддержке Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае, составил более 41 млн рублей.