Аргументы недели

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Зеленский инициировал продление всеобщей мобилизации на неопределённый срок

Зеленский инициировал продление всеобщей мобилизации на неопределённый срок

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в парламент Украины законопроект о продолжении действия всеобщей мобилизации без определённых сроков.

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