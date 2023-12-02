В МВД предложили подписывать еще один документ мигрантам

В МВД предложили обязать иностранцев подписывать «соглашение о лояльности» РФ. В ведомстве отмечают, что в таком случае гости из-за рубежа примут на себя обязательство «не дискредитировать государственную политику нашей страны».
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