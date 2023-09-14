Закон, порядок, государство

782 подписчика

Расчеты ОТРК «Искандер» ВВО в ходе «Единого дня огня» уничтожили командные пункты и средства ПВО условного противника в Забайкалье

Расчеты ОТРК «Искандер» ВВО в ходе «Единого дня огня» уничтожили командные пункты и средства ПВО условного противника в Забайкалье

Также, в полевых условиях боевые расчеты соединения отработали вопросы по проверке оборудования, выполнили перегрузку ракет с использованием транспортно-заряжающих машин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх