CTK: учительницу в Чехии приговорили к условному сроку за слова об Украине

Вик Норд

Демократия,ой...,а что это такое?А это,в Чехии,свобода слова для Гашеков,а для учительницы,имеющее ДРУГОЕ мнение, тюремный срок!Эх,уроки,после ВОВ,оказавшейся полумерой по борьбе с фашизмом, говорят(нет,кричат!) КАК надо было сделать...,но после драки кулаками не машут,а теперь нужно просто,и спокойно исправлять несодеянное с недобитками,сейчас,ибо другого нам времени не дадут!