В Новом Уренгое началось масштабное празднование Дня оленевода

День оленевода в газовой столице впервые проводится с таким размахом: участниками праздника стали представители всех районов ЯНАО, на берегу реки Седэяхи установили более 20 чумов, работает большая ярмарка.
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