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На объекте одного из строящегося жилого комплекса в Казани полиция выявила девять нелегальных мигрантов

Сотрудники Управления по вопросам миграции и Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан при силовой поддержке бойцов региональной Росгвардии осуществили рейд по объектам строящегося в Казани жилого комплекса с целью проверки соблюдения иностранными работниками норм миграционного законодательства.

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