Россия и ЦАР обсуждают сотрудничество в военно-технической сфере

Премьер-министр Центральноафриканской Республики (ЦАР) Феликс Молуа в воскресенье, 17 марта, прокомментировал ведущиеся переговоры между его страной и Россией по вопросам военно-технического сотрудничества.
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