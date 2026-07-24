Цена нефти марки Brent поднялась выше $94 за баррель впервые с 11 июня. ⚡️Пронедра/Подписывайся ⚡️Пронедра теперь и в Max.
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Цена нефти марки Brent поднялась выше $94 за баррель впервые с 11 июня. ⚡️Пронедра/Подписывайся ⚡️Пронедра теперь и в Max.
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