Тем временем: Страшный пожар в Новороссийске, горит мусорный полигон Загорелся после 17 часов, его тушат более двадцати пожарных машин и десятки пожарных, площадь составляет сотни квадратных метров.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Тем временем: Страшный пожар в Новороссийске, горит мусорный полигон Загорелся после 17 часов, его тушат более двадцати пожарных машин и десятки пожарных, площадь составляет сотни квадратных метров.