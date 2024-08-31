На российско-абхазской границе изъяли более тысячи пачек сигарет Контрабанду сигарет обнаружили в автомобиле Hyundai Solaris, который ехал из России в Абхазию.
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На российско-абхазской границе изъяли более тысячи пачек сигарет Контрабанду сигарет обнаружили в автомобиле Hyundai Solaris, который ехал из России в Абхазию.