Смейся до слёз

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14 лиминальных пространств, где бы не хотелось оказаться в одиночестве

14 лиминальных пространств, где бы не хотелось оказаться в одиночестве

Может вы не из трусливых, и может вас не пробирает до жути от фильмов ужасов, но окажись вы в таких лиминальных пространствах, что бы вы почувствовали? Страх, жуть, мурашки по коже или хотя бы стало не по себе? Потому их и называют "лиминальными".

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