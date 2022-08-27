В сентябре из Челябинска пустят дополнительные поезда к морю

Добраться на них можно будет до Сочи и Анапы. Сентябрь - бархатный сезон. Отдыхать в этом месяце на море очень комфортно: солнце не так припекает, вода теплая, а на пляже нет огромного количества туристов.
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