«Наши наработки внедряются в серийное производство»: Виктор Яковлев о подготовке команды URAL MOTORSPORT к новому сезону

Минувший год стал для команды URAL MOTORSPORT незабываемым: 8325 км спецучастков по пескам через реки и горы, семь соревнований, десятки ночей без отдыха, пять спортивных автомобилей, 15 городов, тысячи болельщиков и девять призовых мест! По словам ….