Депутат из Петербурга Ветров призвал считать детское целительство уголовным преступлением

С инициативой он обратился к Владимиру Колокольцеву Депутат муниципального образования Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил считать уголовным преступлением против жизни несовершеннолетних лечение детских болезней заговорами, магией или народным волшебством.
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