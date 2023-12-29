Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 957 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Stas Guzowskij
    И вот тогда эти банды правосудия исчезнут сами собой. Вы наивны. Банды не исчезнут ,и уверен, что и сейчас под "пресс...Беспредел подрост...
  • Павел Аксенов
    Мы не уничтожаем мирное  население, только объекты военной инфраструктуры, а они что творят?. Фашисты! Их нужно уничт...У русских закончи...
  • Надежда Белугина
    Смешные...Читала - с неё взяли штраф 100 000 рублей и всё... Очередной плевок нам, глупышам...Иван Охлобыстин: ...

Голландский генерал предлагает повторить "Дранг нах Остен"

Голландский генерал предлагает повторить "Дранг нах Остен"

Вместо эпиграфа: "Запомните навсегда - если кто-нибудь где-нибудь обещает вас убить — поверьте им.     Не рассуждайте, как мы тогда, перед Холокостом, что это у них политика такая, а сами они хорошие и милые, что они это просто так говорят.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
федор
Урод голландский , а ты не боишься вояка , что мы тебе полную жопу огурцов напихаем? Следи за языком херой!!!
Ответить
9 час.
Владимир Моргунов
ОПОХМЕЛИСЬ КРАСНОНОСЫЙ !!!
Ответить
9 час.
ВМ
Владимир Моргунов
про огурцы, это Вы крепко, самое им там место !!!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх