Жителей Татарстана приглашают на республиканский фестиваль «Кичке уен»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» В конце следующей недели, 15 августа, в Кайбицком районе Татарстана состоится республиканский фестиваль «Кичке уен» («Вечерняя игра»), мероприятие начнется в 15 часов.
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