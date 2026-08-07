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Татар-информ

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Жителей Татарстана приглашают на республиканский фестиваль «Кичке уен»

Жителей Татарстана приглашают на республиканский фестиваль «Кичке уен»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» В конце следующей недели, 15 августа, в Кайбицком районе Татарстана состоится республиканский фестиваль «Кичке уен» («Вечерняя игра»), мероприятие начнется в 15 часов.

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