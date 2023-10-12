Уникальный синтез оперы и рок-музыки представят жителям Уссурийска

21 ноября в ДОРА представят проект NEOPERA (12+) — уникальное шоу, не имеющее аналогов в России. NEOPERA — это синтез классической, поп, рок музыки, академического вокала и других современных музыкальных направлений, сообщили ИА UssurMedia организаторы.
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