Романьоли вряд ли сыграет с «Наполи» из-за травмы бедра

Алессио Романьоли, вероятно, пропустит воскресную игру Серии А с «Наполи» из-за травмы. Капитан «Милана» не доиграл первый матч 1/2 финала Кубка Италии с «Интером» (0:0) и был заменен на 26-й минуте.

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