В Венгрии указали на неэффективность антироссийских санкций

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 15 октября заявил, что антироссийские санкции не смогли ни поставить Россию на колени в экономическом плане, ни привести к урегулированию украинского конфликта.
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