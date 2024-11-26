Immunity: иммунотерапия ослабляет общий иммунитет у онкобольных

Австралийские исследователи из Института медицинских исследований Гарвана и других научных заведений выявили причины побочных эффектов, возникающих при лечении рака иммунотерапией с использованием ингибиторов контрольных точек.
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