Путин анонсировал «системное перевооружение» российской авиаотрасли

Он напомнил, что перевозчики заказали 500 отечественных авиалайнеров — это крупнейшая в истории России сделкаПрезидент РФ Владимир Путин заявил, что российскую авиационную отрасль ожидает «системное перевооружение».
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