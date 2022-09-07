Daily Storm

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Путин анонсировал «системное перевооружение» российской авиаотрасли

Путин анонсировал «системное перевооружение» российской авиаотрасли

Он напомнил, что перевозчики заказали 500 отечественных авиалайнеров — это крупнейшая в истории России сделкаПрезидент РФ Владимир Путин заявил, что российскую авиационную отрасль ожидает «системное перевооружение».

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