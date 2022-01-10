Подземные проходы Петербурга

У всех больших и малых городов есть свои тайны, мистические и страшные истории. Многие такие истории и легенды Петербурга совершались под землей — под известными зданиями, знаменитыми улицами и многочисленными каналами, просто городскими кварталами.
У всех больших и малых городов есть свои тайны, мистические и страшные истории. Многие такие истории и легенды Петербурга совершались под землей — под известными зданиями, знаменитыми улицами и многочисленными каналами, просто городскими кварталами.
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