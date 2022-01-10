Мир пристрастен

17 335 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • PRoMeThEuS
    Интересно, жаль что запретили изучать...Садахурип - потен...
  • Alex Немо
    Ну прям настолько древние и секретные что с 1998 года ни один спутник не рисковал эти места фотографировать. Есть тол...Полковник ВВС США...
  • Борис Виленский
    если бы это было правдой. то США туда бы нагнали спецназа и кораблей. Подобной информацией они никогда не разбрасываю...Полковник ВВС США...

Подземные проходы Петербурга

Подземные проходы Петербурга

У всех больших и малых городов есть свои тайны, мистические и страшные истории. Многие такие истории и легенды Петербурга совершались под землей — под известными зданиями, знаменитыми улицами и многочисленными каналами, просто городскими кварталами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх