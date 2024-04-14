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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шикунов об увольнении Абаскаля: «Слабейший тренер в истории «Спартака». Допустят до еврокубков – зовите хоть Гвардиолу, сейчас нужен российский специалист»

– Не затянул ли «Спартак» с этим решением? – Журналисты и болельщики уже полгода обсуждают это увольнение.

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