Театр абсурда
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Театр абсурда

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Безумный иностранец разбил стекло сторожки больницы и оскорбил экипаж кареты скоро помощи

Безумный иностранец разбил стекло сторожки больницы и оскорбил экипаж кареты скоро помощи

Avia.pro - СМИ Во Владивостоке разразилась маленькая, но весьма поучительная драма с элементами хаоса и, как это принято сейчас называть, «безумия».

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