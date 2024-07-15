Хамес Родригес признан лучшим игроком Копа Америка

Хамес Родригес по итогам Копа Америка получил престижную индивидуальную награду. Ранним утром 15 июля в Майами, на арене Hard Rock Stadium, завершился матч финала Копа Америка, в котором сборная Аргентины победила Колумбию благодаря голу в дополнительное время (1:0).
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