Хамес Родригес признан лучшим игроком Копа Америка

Хамес Родригес по итогам Копа Америка получил престижную индивидуальную награду. Ранним утром 15 июля в Майами, на арене Hard Rock Stadium, завершился матч финала Копа Америка, в котором сборная Аргентины победила Колумбию благодаря голу в дополнительное время (1:0).