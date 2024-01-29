Reuters: более 30 военных США могли пострадать при атаке дрона

ТАСС/Александр Полегенько Как минимум 34 американских военнослужащих могли получить черепно-мозговые травмы при атаке беспилотника на базу ВС США на Ближнем Востоке, сообщило агентство Reuters в понедельник, 29 января.
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