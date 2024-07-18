Google, Nvidia, Intel, OpanAI и другие IT-гиганты создали «Коалицию за безопасный искусств...

Google, Nvidia, Intel, OpanAI и другие IT-гиганты создали «Коалицию за безопасный искусственный интеллект»Google, OpenAI, Microsoft, Amazon, Nvidia, Intel и другие крупные игроки рынка искусственного интеллекта объявили о создании «Коалиции за безопасный искусственный интеллект» (CoSAI).