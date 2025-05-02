ООН планирует реорганизацию: предложено объединение ключевых департаментов

ООН рассматривает возможность масштабной реорганизации в ответ на снижение финансирования. Предложения включают объединение ключевых агентств в четыре департамента: мир, гуманитарные вопросы, устойчивое развитие и права человека.
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