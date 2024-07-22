Захарова назвала соблюдение прав журналистов для Макрона пустым звуком

Соблюдение прав СМИ и свободы слова для властей Франции ничего не значат. Такое заявление официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала в интервью РИА «Новости», комментируя запрет некоторым журналистам освещать Олимпийские игры.
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