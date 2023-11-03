Грушко назвал закрытие Балтики для России закрытием ее для всех стран

В НАТО понимают, что закрытие Балтийского моря для России значило бы его закрытие для всех стран. Об этом в пятницу, 3 ноября, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии