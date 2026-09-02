В Курске временно отключили горячую воду для ремонта теплосетей

Отключение горячего водоснабжения затронуло дома на улицах Радищева, Садовой, Ольшанского, Заводской, Интернациональной, 50 лет Октября и участке Гоголя — Радищева, а также Светлом проезде.
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