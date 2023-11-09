Байден грозит Москве своей "кузькиной матерью"

Геннадий Бережнов Старый и не вменяемый дед- Спотыкач грозит России. Все понимают его беспомощность, как и другое, если США дёрнется, то жить им 15 минут!

фарид сабиров Паяльник им в задницу придуркам. От страха и беспомощности придумывают сказки. И сами себя успокаивают , вот сейчас волшебник придет и поМожет быть