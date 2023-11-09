Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

75 967 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • maiop maiop
    необходимости ужесточить контроль при принятии иностранцев в наше гражданство, а также при выдаче разрешений на време..."Я тебя куплю и с...
  • сергей
    Как чисто! Весь кишлак перетащил и полицейскими сделал.Скандал с мигрант...
  • Владимир Козлов
    Если верить сообщениям, то Путин разрешил в парке "Патриот" строить мечеть. Вообще - жесть!Скандал с мигрант...

Байден грозит Москве своей "кузькиной матерью"

Байден грозит Москве своей "кузькиной матерью"

В последние дни в западном информационном поле усиленно разгоняются слухи о необходимости мирных переговоров России и Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Старый и не вменяемый дед- Спотыкач грозит России. Все понимают его беспомощность, как и другое, если США дёрнется, то жить им 15 минут!
Ответить
6 час.
фарид сабиров
Паяльник им в задницу придуркам. От страха и беспомощности придумывают сказки. И сами себя успокаивают , вот сейчас волшебник придет и поМожет быть
Ответить
5 час.
АК
Александр Каплуненко
Какая там кузькина мать у этого старого идиота?! Небось уже и памперсы не спасают.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх