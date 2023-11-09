В последние дни в западном информационном поле усиленно разгоняются слухи о необходимости мирных переговоров России и Украины.
Байден грозит Москве своей "кузькиной матерью"
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Старый и не вменяемый дед- Спотыкач грозит России. Все понимают его беспомощность, как и другое, если США дёрнется, то жить им 15 минут!
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6 час.
фарид сабиров
Паяльник им в задницу придуркам. От страха и беспомощности придумывают сказки. И сами себя успокаивают , вот сейчас волшебник придет и поМожет быть
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5 час.
АК
Александр Каплуненко
Какая там кузькина мать у этого старого идиота?! Небось уже и памперсы не спасают.
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2 час.
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