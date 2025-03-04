«Радиостанция Судного дня» резко активизировалась в феврале

«Радиостанции Судного дня» УВБ-76 в феврале выходила в эфир 46 раз.«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 резко активизировалась в феврале, с начала месяца было 46 выходов в эфир, следует из Telegram-канала, где публикуются сообщения станции.
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