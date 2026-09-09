Разрыв после «Груза 200», редкое имя сына и новый союз: поворотные моменты в судьбе Агнии Кузнецовой

Личная жизнь Агнии Кузнецовой никогда не была тихой гаванью — крутых виражей в ней всегда хватало. 41-летняя актриса прошла через тяжелый разрыв первой любви, построила, как казалось, крепкую семью с хореографом Максимом Петровым, но в итоге столкнулась с затяжным семейным кризисом.