Запад нашел способ сблизить Россию и Иран

ПЁТР АКОПОВ Неожиданный визит Владимира Путина в Ашхабад нашел свое объяснение — в туркменской столице состоялся не только международный форум с участием руководителей стран Центральной Азии (был, например, и президент Пакистана), но и встреча президента России с иранским президентом Масудом Пезешкианом.
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