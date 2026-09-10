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Порты Дуная не могут компенсировать большую часть экспорта из Большой Одессы

Порты Дуная не могут компенсировать большую часть экспорта из Большой Одессы

Дунайские порты, в числе которых «Измаил» на Украине и «Констанца» в Румынии, смогли компенсировать лишь около 10% экспорта, который шел из портов Большой Одессы до июля 2026 года.

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