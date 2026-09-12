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Бюджетный «китаец» для Европы: премьера электрического кроссовера Leapmotor B03X

Stellantis масштабно «высадился» на автосалоне в Турине. Концерн показал здесь множество автомобилей, принадлежащих десяти брендам.

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