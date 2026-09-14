Над Астраханской областью вновь сбивали беспилотники

Минувшей ночью Астраханская область оказалась в контуре отражения воздушной атаки. По официальным данным министерства обороны, в период с восьми вечера до восьми утра над территориями РФ дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 399 украинских беспилотников самолетного типа.