Над Астраханской областью вновь сбивали беспилотники

Минувшей ночью Астраханская область оказалась в контуре отражения воздушной атаки. По официальным данным министерства обороны, в период с восьми вечера до восьми утра над территориями РФ дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 399 украинских беспилотников самолетного типа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ревущая колонна в...
- В Астрахани скора...
- СИ Морпех-ветеран СВ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым