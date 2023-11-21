Самая красивая сотрудница ФСИН Кузбасса живет в Новокузнецке

В Кузбассе выбрали самую красивую сотрудницу ФСИН.Тринадцать сотрудниц уголовно-исполнительной системы Кузбасса выясняли на сцене, кто из них самая красивая – в рамках финала регионального этапа Всероссийского конкурса «Мисс УИС».
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